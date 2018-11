Erster Leseclub in 78. Grundschule eröffnet!

Leipzig - In der heutigen digitalisierten Welt, wird es immer wichtiger Kinder bereits spielerisch an die Welt der Bücher heranzuführen. Als Grundlage für Bildung und gesellschaftliche Kompetenz eröffnete Kultusminister Christian Piwarz am Montagnachmittag zusammen mit der Stiftung Lesen den Leseclub der 78. Grundschule im Leipziger Westen.