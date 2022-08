Erster Profi-Vertrag für Lena Linke

Dresden - Youngster Lena Linke wird für die kommenden drei Jahre Teil des DSC-Kaders und komplettiert ab 2022/23 den Mittelblock. Die 18-Jährige unterstützte den Kader des Dresdner SC bereits in der vergangenen Saison und sprang sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League für die damals verletzte Monique Strubbe ein.