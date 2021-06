Erstes Festival nach Corona: Firebirds rocken Schloss Trebsen

Leipzig- Es klingt fast ein wenig wie Vor-Corona Zeiten: Drei Tage tanzen und feiern, das alles ohne Maske und mit mehreren tausend Besuchern. Was monatelang pandemiebedingt nicht möglich war, soll nun am kommenden Wochenende in Trebsen bei Grimma funktionieren. Hier steigt am Wochenende das Rock'n'Roll-Festival der Leipziger Band Firebirds.