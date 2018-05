Schokoträume gehen in Erfüllung

„Wir planen, bis zu 80 Schokoladenmanufakturen aus aller Welt für ein Wochenende in den Dresdner Zwinger zu holen“, sagt Ronny Kürschner vom Schokolade und Kunst e.V. „98 % aller Menschen mögen Schokolade. Dann ist so ein Festival doch genau richtig. Und wo, wenn nicht in der einstigen Schokoladenhauptstadt Dresden?“. August der Starke hat Schokolade geliebt hat und ließ die Köstlichkeit deswegen ab dem 17. Jahrhundert in Elbflorenz produzieren. Im 20. Jahrhundert gab es dann den Boom. Es siedelten sich sehr viele Zucker- und Schokoladenfabriken in der Stadt an. Mit dem Krieg ist damals die ganze Schokoladengeschichte der Stadt unterbrochen worden. Dabei kann man mit Schokolade viel machen, sie frei formen, individuell färben und verzieren. Das soll beim Schokoladenfestival "Choco Classico" gezeigt werden.