Erstmals mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut hat am Mittwochmorgen 112.323 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ist damit die 100.000er Marke überschritten. Am Freitag hat das RKI 92.223 Neuninfektionen gemeldet, wobei erstmals die Zahl von 90.000 überschritten wurde. Auch bei der 7-Tage-Inzidenz gibt es einen neuen Höchstwert. Das RKI meldete am Mittwoch eine Inzidenz von 584,4. Seit gestern sind bundesweit 239 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzugekommen.

Die Wocheninzidenz in Sachsen liegt derzeit bei 261,3. Zum Vergleich: Am Freitag lag der Wert bei 225,2. Seit gestern sind 3.564 Neuinfektionen hinzugekommen. Außerdem gibt es seit gestern 43 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Aktualisiert wurden diese Zahlen am 19. Januar 2022 um 3.27 Uhr.