Erstmals mehr als 200.000 Neuinfektionen bundesweit

Das Robert Koch-Institut hat am Donnerstagmorgen bundesweit 203.136 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie ist damit die 200.000er Marke überschritten. Am 19. Januar meldete das RKI 112.323 Neuninfektionen. An diesem Tag wurde erstmals die Zahl von 100.000 überschritten. Auch bei der 7-Tage-Inzidenz gibt es einen neuen Höchstwert. Am Mittwoch liegt die bundesweite Inzidenz bei 1017,4 und damit erstmals über der Tausendermarke. Seit gestern sind bundesweit 188 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus hinzugekommen.