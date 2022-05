Erzgebirge Aue will Heidrich als Kaderplaner verpflichten

Erzgebirge- Ex-Profi Matthias Heidrich ist als neuer Kaderplaner beim künftigen Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue im Gespräch. Das berichteten am Dienstag mehrere Medien übereinstimmend. Grundsätzliches Interesse an dem 44-Jährigen hatte Vereinspräsident Helge Leonhardt bereits am Sonntag am Rande des 0:3 gegen Werder Bremen bestätigt. Heidrich spielte zwischen 2000 und 2005 im Erzgebirge und ist seit 2018 Nachwuchschef bei Bundesligist 1. FC Köln. Er könnte nun mit Sportchef Pavel Dotchev den neuen Kader zusammenstellen. (dpa)