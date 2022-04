Erzgebirgskreis hat höchste Dichte an Privatautos in Sachsen

Deutlich weniger Autos gibt es in den Städten. Am wenigsten private Pkw entfallen im Freistaat auf die Stadt Leipzig (345). Auch in Dresden (359) und Chemnitz (449) gibt es vergleichsweise wenige Privatautos.

Insgesamt entfallen auf je 1000 Einwohner Sachsens 485 private Autos, was etwas mehr als der Bundesschnitt (521) ist. Spitzenreiter der Bundesländer ist das Saarland mit 608 privaten Pkw je 1000 Einwohner. Schlusslicht ist Berlin mit 293.

Quelle: dpa