Erzieherinnen deutlich häufiger krank als andere Beschäftigte

Sachsen- Sächsische Beschäftigte in der Kinderbetreuung sind laut einer Auswertung der Krankenkasse Barmer deutlich häufiger krankgeschrieben als andere Arbeitnehmer. Erzieher in Kitas, Vorschulen und Horten waren im Jahr 2020 durchschnittlich an 31 Tagen krank. Der Durchschnitt aller Beschäftigten liegt bei rund 20 Tagen. Das geht aus einer Auswertung der Barmer hervor, für die Daten von über 100.000 Versicherten untersucht wurden. Der häufigste Grund für Krankschreibungen bei den Erziehern waren demnach psychische Erkrankungen wie Depressionen, die im Durchschnitt 6 Krankheitstage verursachten. Damit lag der Anteil deutlich höher als im Durchschnitt der Beschäftigten, der bei 4 Tagen liegt. An zweiter und dritter Stelle standen Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems wie Rückenschmerzen sowie Atemwegserkrankungen. (dpa)