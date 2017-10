Es geht los – Erste Arbeiten für Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße

In der Vergangenheit gabe es viele Unfälle im Abschnitt zwischen Tharandter und Reisewitzer Straße. Das soll sich auf lange Sicht verändern: Ein Fußgängerboulevard soll entstehen. Die Haltestellen erhalten eine großzügige Überdachung ähnlich den Haltestellen am "Altmarkt" oder an der Haltestelle "Prager Straße". Der autofreie Boulevard soll die Lebensqualität im Stadtteil Dresden-Löbtau erhöhen. Barrierefrei sollen die Haltestellen werden. Die Kesselsdorfer Straße soll als wohngebietsnahes Einkaufs- und Geschäftszentrum aufgewertet und gleizeitig die Attraktivität von ÖPNV und Radfahrsituation verbessert werden.