„Es geht um Respekt!“ – Dulig zieht Bilanz zum Mindestlohn

Nicht in allen Betrieben wurde der neue Gesetzesbeschluss ordnungsgemäß umgesetzt. In der Studie werden zum einen 201 Ordnungswidrigkeiten wegen Nichtgewährung des Mindestlohns verzeichnet. Weitere 113 Verstöße sind durch fehlende Melde- und Dokumentationspflicht entstanden. Dulig betont, bei dem Mindestlohn geht es um nichts anderes als eine Sittlichkeitsgrenze.

Aus der Studie ist eine Handlungsempfehlung an den Freistaat gefolgt. So werden unter anderem die Sensibilisierung in Form von Beratungs- und Informationsangeboten für Arbeitnehmer und Arbeitgeber, aber auch die Stärkung von Kontrollmechanismen vorgeschlagen. Martin Dulig ist insgesamt zufrieden mit der damaligen Einführung des Mindestlohns und dem bisherigen Werdegang.