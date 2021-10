Es gibt Faultier-Nachwuchs im Dresdner Zoo

Das Zweifingerfaultier-Weibchen Marlies hat nach 11 Monaten Trächtigkeit Zwillinge zur Welt gebracht. Bei Faultieren ist eine Zwillingsgeburt sehr selten und mit Risiken verbunden. Das Geburtsgewicht der Zwillinge ist gering. Außerdem sind der Platz auf der Mutter sowie die Milchmenge, die sie gibt, nur für ein Junges ausgelegt.

Die Geburt der Faultiere fand in der Nacht statt. Die Tierpfleger waren somit erst am Morgen vor Ort und fanden ein Jungtier auf dem Bauch der Mutter und eines auf dem Boden vor. Das heruntergefallene Jungtier wurde sofort in Obhut genommen, jedoch verstarb es kurze Zeit später. Die Tierpfleger konnten bei Marlies keinen Milchfluss beobachten und das überlebende Faultierjunge trank nicht. So entschieden sie sich dafür, den Faultiernachwuchs in Handaufzucht zu nehmen.