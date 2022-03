„Es gibt keine Rechtfertigung für diesen Krieg“ – Steinmeier

Niemand "kann vor der Geschichte rechtfertigen, was in der Ukraine geschieht, dass Hunderttausende auf der Flucht sind, dass unschuldige Menschen sterben und dass ein Land zerstört wird. Deshalb appellieren wir an den russischen Präsidenten: Beenden Sie diesen Krieg jetzt.", so Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Dresdner Frauenkirche am Mittwoch. Es gehöre kein Mut dazu, ein kleineres Nachbarland zu überfallen. Aber wiederum, diesen Krieg zu beenden. "Und das fordern wir jetzt", so Steinmeier.