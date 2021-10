Dresden- Was hat das vietnamesisch-buddhistische Kulturzentrum in Dresden mit einer Grabanlage auf dem Heidefriedhof zu tun? Was machen Buddhisten und woran glauben sie? Das erfährst du hier im Interview mit der Vorsitzenden im Rahmen der Interkulturellen Tage in Dresden. Das Interview sehen Sie auch am 12.10. und am 13.10. um 20.30 Uhr im Programm von SACHSEN FERNSEHEN.