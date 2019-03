Es läuft auch ohne Werner bei den Roten Bullen!

Werner absolvierte am Sonntag eine halbe Stunde Lauftraining mit Reha-Trainer Frank Roßner. Zu mehr Belastung kam es vorerst nicht. Dazu Trainer Ralf Rangnick: „Er hat sich noch zu schwach gefühlt und war so leider nicht einsatzfähig.“

Bereits beim Spiel gegen Hoffenheim litt der 22-jährige Stürmer an einem grippalen Infekt. Verloren haben die Roten Bullen trotzdem nicht (Endstand 1:1). Am vergangenen Sonntag gewannen die Roten Bullen sogar mit 1:0 in Nürnberg. Weitere fehlende Stammspieler waren Demme, Upamecano und Forsberg.