„Es waren vier spannende Jahre“ – Centermanagementwechsel im Allee-Center Leipzig

Das Allee-Center gilt als ein wichtiger Ort der Begegnung in Grünau

Derzeit findet zwischen beiden Centermanagerinnen die Übergabe statt. Stefanie Behrends übernimmt vorerst die Themen, die vor Ort akut sind, und findet sich im Center ein. Viele Dinge die Petra Kann eingeführt und umgesetzt hat, will sie gerne fortsetzen. Darunter fällt auch die Zusammenarbeit im Stadtteil Grünau.

"Frau Kann hat den Stadtteil zusammengehalten und das Allee-Center in den Stadtteil integriert. Ich glaube, hier ist ein ganz großer Zusammenhalt gewachsen, den ich so definitiv fortführen möchte. Die Arbeit ist auch vor der Tür des Centers wichtig. Das werden wir zukünftig so beibehalten", so Behrends.