Essen & Show: Das erwartet euch im alten Stadtbad

Leipzig – It´s Showtime. Eine Schwimmhalle wird zum Festsaal – und Feste müssen gefeiert werden wie sie fallen. So richtig ab geht es zur Zeit im alten Leipziger Stadtbad.

Für mehrere Wochen verwandelt sich der historische Ort in eine Festhalle für Künstler und Artisten aus sechs Ländern.

Präsentiert werden die 20 Künstler von Kabarettistin und Schauspielerin Kristina Kruttke. Als Diva La Kruttke führt sie durch den Abend. Damit alles so schön aussehen kann, wurde bereits seit dem 12. November in der Männerschwimmhalle fleißig gebaut.



Noch bis zum 31. Dezember kann sich das Leipziger Publikum bei einem exklusiven 4-Gänge Menü im alten Stadtbad verzaubern lassen.