Europäische Wildkatze wieder in Sachsens Wäldern entdeckt

Der BUND Sachsen lädt am 25., 27. und 28. November 2019 zu Vorträgen in Torgau, Lossatal und Belgern-Schildau über die Welt dieses faszinierenden Waldbewohners ein. Die Wildkatzenexpertinnen des BUND Sachsen werden über die Lebensweise der Wildkatze berichten, ihre Situation in Sachsen und darüber wie sie geschützt werden kann. Der Eintritt ist frei.

Termine

Torgau

Wann: 25.11.2019, um 18:00 Uhr

Wo: Ratssaal in der Stadtverwaltung Torgau, Markt 1, 04860 Torgau

Lossatal:

Wann: 27.11.2019, um 18:00 Uhr

Wo: Kulturhaus Hohburg, Hohburger Stube, Am Lossatal 7, 04808 Lossatal

Belgern-Schildau:

Wann: 28.11.2019, um 18:00 Uhr

Wo: Rathaussaal Schildau, Marktstraße 1, 04889 Belgern-Schildau, OT Schildau