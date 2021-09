Sachsen- Morgen und übermorgen findet die 87. Konferenz der Europaministerinnen und Europaminister statt. Alle 16 Minister finden sich in Chemnitz unter sächsischen Vorsitz zusammen. Es ist die erste Europaministerkonferenz unter sächsischen Vorsitz. Katja Meier vertritt dabei Sachsen. Themen sind die aktuelle Lage in Afghanistan und der Europäische Grüne Deal. Der Deal stellt das Erreichen des 1,5 Grad-Ziels in den Mittelpunkt. Ziel ist es dazu einen Beschluss zu fassen.