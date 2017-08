Europas längste Wasserrutsche zu Gast in Leipzig

Leipzig – Noch bis Sonntagabend sorgt die 300-Meter-Wasserrutsche von CITY SLIDE für spritzige Rutschpartien im Kanupark Markkleeberg.

Sommer, Sonne, Wasserspaß – all das bietet die CITY SLIDE Wasserrutsche im Kanupark Markkleeberg. Auf 300 Metern können Wasserratten ihrem Sommer einen kleinen Adrenalinstoß verpassen. Zusätzlich ist die längste aufblasbare Wasserrutsche Europas mit einer vier Meter hohen Rampe versehen, die der Rutschpartie hinein in die Auenhainer Bucht die nötige Geschwindigkeit verleiht. Mitmachen darf jeder ab einer Körpergröße von 1,20 Meter. Alles was man dafür braucht sind Badebekleidung, einen Reifen und eine gehörige Menge Mut.

Für all diejenigen, die noch einmal das Kind in sich wecken wollen und eine Alternative zu überfüllten Badestränden und Freibädern suchen, bietet die City Slide Wasserrutsche eine willkommene Abwechslung. Der Markkleeberger See verleiht dem Event dabei einen ganz eigenen Charme.

Gerutscht werden kann noch bis Sonntag um 18 Uhr. Und auch im nächsten Jahr dürfen sich die Besucher wieder auf eine spritzige Rutschpartie freuen.