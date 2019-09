Eutritzscher Freiladebahnhof: Leipzig 416 GmbH wird neuer Vertragspartner der Stadt

Bisher war die CG Gruppe AG für die Projektentwicklung des neuen Wohngebietes verantwortlich. Nun geht die Vorhabenträgerschaft an den neuen Bauherren aus Wien: Leipzig 416 GmbH. Das bestätigte die Stadt am Dienstag.

Das Bauvorhaben soll kontinuierlich so fortgeführt werden, wie es bereits mit der CG Gruppe konzipiert wurde. Darüber hinaus wurde zwischen Stadt und neuem Vorhabenträger ein Arbeitsplan für das nächste Halbjahr abgestimmt, so sollen laut Masterplan auf dem 25 Hektar großen Gelände in den nächsten Jahren das größte neue innerstädtische Quartier Leipzigs für etwa 3.700 Menschen entwickelt werden. Neben einem großzügigen zentralen Park sind ein Schul- und Sportcampus, zwei Kitas und kulturell-soziale Einrichtungen vorgesehen.