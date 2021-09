Liebe Gott und deine Nächsten wie dich selbst

Dresden - Dresden ist eine weltoffene Stadt, in der viele Religionen zusammenkommen. Besonders während der Interkulturellen Tage in Dresden wird deutlich, wie wichtig ein Austausch zwischen diesen ist, um einander zu verstehen. Inwiefern pflegt die Evangelisch-Lutherische Laurentius Gemeinde diesen Austausch? Woran glauben Christen eigentlich? Und was verbindet Dresdner Glaubensrichtungen? Das erfahren Sie im Interview. Das komplette Interview sehen Sie am 28. und am 29.09 um 20.30 Uhr im Programm von SACHSEN FERNSEHEN.