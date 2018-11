Event-Tipp: Werde zum Agenten für eine Nacht!

Schlemmen und Rätseln

Die „Agenten für eine Nacht“ hatten bereits Anfang November in Ludwigsfelde Premiere, am 24. November sind sie nun erstmals in Dresden zu erleben. „Wir hoffen, dass das Publikum hier genauso begeistert ist wie an den anderen Orten, wenn wir den besten Agenten der Stadt suchen“, so Jörg Meißner. Er hat den Verlauf eines solchen Abends konzipiert – jährlich gibt es etwa 250 Veranstaltungen der Erfolgsreihe „KRIMI total DINNER“ in ganz Deutschland. Regisseur Peter Anders ergänzt: „Trotz aller Spannung kann auch herzlich gelacht werden.“ Für die cleversten Mitspieler gibt es eine Belohnung und für alle ein reichhaltiges Buffet. Damit dürfte auch der Volksmund etwas umgeschrieben werden: Ein voller Bauch studiert vielleicht nicht gern. Aber um einen Agenten zu spielen und knifflige Aufgaben zu lösen – dazu passen kulinarische Genüsse bestens. Dreieinhalb Stunden lang können die Gäste schlemmen und kriminalistischen Spürsinn entwickeln. Währenddessen läuft die Zeit. Die Bombe tickt.