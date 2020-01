EXA IceFighters Leipzig im Paunsdorf Center

Trotz aktuell noch nicht allzu Winterlicher Temperaturen steht trotz dessen wie auch in den Jahren zu vor wieder die Eisbahn am Paunsdorf Center. Hier können klein und groß ihre runden auf dem Eis drehen. Am Samstag waren aber nicht nur Anfänger und Hobby Sportler auf Schlittschuhen auf der Bahn unterwegs. Die Spieler der EXA IceFighters Leipzig kamen zum Schautraining mit anschließend Meet & Greet vorbei. Wer lust hatte konnte sein glück einmal selber mit Puck und Schläger ausprobieren. Dabei konnte man Tickets für das nächste Spiel der EXA IceFighters gewinnen. Die Eisfläche am Paunsdorf Center ist noch bis zum 1. März geöffnet.