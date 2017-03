EXA IceFighters: Neuer Name – neuer Spielort?

Leipzig – EXA IceFighters, so heißen die Leipziger Eishockeyspieler ab sofort, denn der Verein konnte das IT-Unternehmen EXA Online für sich gewinnen. Das teilten die Verantwortlichen beider Seiten auf einer Pressekonferenz am Dienstag mit.

Schon ab dem kommenden Wochenende werden die Mannschaften mit dem neuen Namen auflaufen, so die Verantwortlichen der Leipziger Eishockey Mannschaft. Doch der Sponsor möchte nicht nur finanziell Unterstützen, sondern auch die Wirtschaftlichkeit des Vereins vorantreiben, so will sich EXA der Online Vermarktung der Ice Fighters annehmen.

Aber nicht nur den neuen Haupt- und Namenssponsor wollte man am Dienstag bekannt geben, sondern auch über eine mögliche Einigung der neuen Spielstätte im Kohlrabizirkus konnte neues berichtet werden.

Doch wann eine endgültige Entscheidung bekanntgegeben werden kann ist noch ungewiss – konzentrieren möchte man sich lieber auf das kommende Spiel am Freitag in den Play Offs der Deutschen Oberliga Nord , auswärts gegen die ESC Wohnbau Moskitos Essen – und das mit neuem Namen auf der Brust.