Exklusiv-Dokumentation: „Das Amt – Leipzigs Oberbürgermeister“

Januar 2020 - An einem Freitagnachmittag in der Leipziger Innenstadt - Wahlkampf - Seit über 14 Jahren steht Burkhard Jung an der Spitze der Stadtverwaltung und lenkt die Geschicke im Neuen Rathaus. In einer Stadt die sich in dieser Zeit enorm gewandelt hat. Fast 100.000 Menschen fanden innerhalb seiner Amtszeit den Weg nach Leipzig. Eine Zahl so groß, wie die Gesamtbevölkerung, einer Stadt wie Jena oder Cottbus.

Zuwanderung, Sicherheit, Bildung und eine möglichst pulsierende Wirtschaft - Herausforderungen für einen Mann, der sich selbst und das Amt nach der langen Zeit manchmal nur noch schwer auseinanderhalten kann. Wir wollen das Amt kennen lernen und den Mann, der es so markant ausfüllt.