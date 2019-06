Exklusive Einblicke in das H2 und HYPERION Hotel

Doublebrand-Konzept

Zwei Hotels unterschiedlicher Klasse in einem Haus, das ist das Konzept der zwei Häuser in Leipzig. Damit versuchen die Hotelbetreiber, Gäste mit unterschiedlichen Ansprüchen in ein Haus zu bekommen, denn die Hotels unterscheiden sich grundlegend.

Spätestens ab Dezember diesen Jahres werden die neuen Hotels eröffnet. Ab dann wird das Gebäude dem Hauptbahnhof ein neues Bild geben.