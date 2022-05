Experten warnen vor Mitnahme kleiner Katzen aus dem Wald

«Wildkatzenmütter brauchen naturnahe, vielfältige Wälder mit viel Totholz, um ihre Jungen sicher verstecken zu können. Finden sie keine natürlichen Verstecke, werfen sie ihre Jungen auch in Holzstapeln am Wegesrand», hieß es. Zudem sollte vermieden werden, Flächen mit umgestürzten Bäumen im Frühling und Sommer mit schwerem Gerät zu räumen. Wildkatzen gelten als ausgesprochen scheu. Nachdem sie vor 100 Jahren auch in Sachsen fast ausgerottet waren, sind diese Tiere mancherorts wieder in ihre ursprünglichen Lebensräume zurückgekehrt. In Sachsen sind Wildkatzen aktuell im Leipziger Auwald, in der Dübener Heide, im Werdauer Wald und im Vogtland sicher nachgewiesen. (dpa)