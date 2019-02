Expertentipp der Woche – Folge 8: Immobilienrente – Altersimmobilie

Chemnitz- In unserer neuen Rubrik "Expertentipp der Woche" stellen wir Ihnen jede Woche einen neuen Ratgeberbeitrag zu den Themengebieten Versicherungen, Finanzierungen und Immobilien der VIA-FINANZ GmbH aus Chemnitz vor.

Immobilienrente - Altersimmobilie

Wenn Hauseigentümer ins Alter kommen, ergeben sich eventuell einige Probleme, die es erforderlich machen können, über einen barrierefreien Umbau oder sogar Verkauf nachzudenken.

Was unser Experte Rico Krämer von der VIA-FINANZ GmbH in solchen Fällen rät und was es dabei alles zu beachten gibt, sehen Sie in unserer neuesten Ausgabe der Ratgeber-Rubrik "Expertentipp der Woche":