Sachsen- Das vergangene Jahr war für die Museen in Sachsen eine schwierige Zeit. Die Kunstsammlungen Chemnitz blicken jedoch optimistisch in das Jahr 2022. Schon am kommenden Wochenende startet eines der Highlights in den Kunstsammlungen.

Die Ausstellung „Brücke Blauer Reiter“ wird am 26. März eröffnet. Wir waren schon heute vor Ort und durften die Ausstellung schon jetzt begutachten.