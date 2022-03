Reichenbach- Das Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft lädt am 12. April zum sachsenweiten Aktionstag Ausbildung ein. Auch das Bildungszentrum in Reichenbach, das sich in der Stadtverwaltung befindet, ist dabei.

Für interessierte Schüler und Gymnasiasten gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich über verschiedene Berufe und Studienangebote zu informieren- bis hin zum Speed Dating mit Unternehmen.