Extravagante Kleider beim L.O.B. Fashion Award

Zum 12. Mal wird in diesem Jahr auf dem Leipziger Opernball ein Preis in der Königsdisziplin der Mode verliehen: Die Leipziger Opernball Fashion Awards. Diese werden zum dritten Mal in folge vom Fashion und Lifestyle-Haus Breuninger präsentiert. 85 Bewerbungen aus Deutschland und Europa sind in diesem Jahr eingegangen - 21 davon wurden am 28.August einer Renommierten Jury vorgestellt. Die 10 kreativsten, elegantesten und handwerklich gelungensten Kleider werden am 26.Oktober auf dem Leipziger Opernball präsentiert und der Gewinner ermittelt. Auch alt bekannte Gesichter sind in diesem Jahr wieder dabei.