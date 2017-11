Fachjury vergibt Gütesiegel an Dresdner Stollenbäcker

Maximal 5 Punkte pro Kriterium zeigen die weißen Tafeln an, aus denen schließlich eine Gesamtnote gebildet wird – 20 ist der höchste Wert. Mindestens 16 Punkte müssen die Stollen erzielen, um als Dresdner Christstollen geadelt zu werden. 70 Stollen werden so bei der Öffentlichen Stollenprüfung kulinarisch unter die Lupe genommen. Aus welcher Backstube sie kommen, wissen die Experten zunächst nicht, denn um die Unabhängigkeit der Punktevergabe zu gewährleisten, werden die Gebäcke ohne Kennzeichnung des Mitgliedsbetriebes bewertet. Zuvor erwirbt ein unabhängiger Testeinkäufer in jedem Mitgliedsbetrieb einen Dresdner Stollen „verdeckt“. So, wie es der Kunde auch tun würde. Nach dem Kauf gibt er sich zu erkennen und quittiert dem Bäcker oder Konditor, dass gerade der Stollen für die Prüfung gezogen wurde.