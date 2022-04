Fachkonferenz d. Deutsch-Griechischen Jugendwerkes

Vom 6. bis 8. April findet in Leipzig die deutsch-griechische Fachkonferenz "Erinnern für Morgen" statt. Dort werden sich Fachkräfte der Jugendarbeit und Experten aus Deutschland und Griechenland treffen, um sich zur Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit in Deutschland und Griechenland im Rahmen der Jugendarbeit auszutauschen. Auch Interessierte, die keine Vorerfahrung haben und volljährig sind, sich aber künftig in der Erinnerungsarbeit engagieren wollen, sind eingeladen. Das Jugendwerk hat 2021 seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist die Förderung und Auseinandersetzung mit Erinnerungsorten und Zeugnissen des Holocaust in Deutschland und Griechenland. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.

Quelle: dpa