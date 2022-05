Vogtland- Der Fachkräftemangel bleibt ein großes Thema im Freistaat. In dem Zusammenhang spielt natürlich die Ausbildung derer eine große Rolle. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, bleiben bis zu 40 Prozent aller Ausbildungsplätze unbesetzt. Um die Lücken zu schließen, finden immer wieder Ausbildungsmessen statt. So auch in Auerbach im Vogtland.