Fachkräftemangel – Mehr Azubis im Handwerk

„Das Handwerk hat sich stark um den Nachwuchs bemüht und jungen Menschen eine Chance gegeben, die in anderen Wirtschaftsbereichen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise derzeit nicht eingestellt werden. Das Handwerk hat in der Krise bewiesen, wie systemrelevant es ist“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Dennoch betrachten wir die aktuellen Zahlen als Momentaufnahme. Erst zum Ende des Jahres können wir über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt Bilanz ziehen. Fakt ist: Das Handwerk packt auch in dieser Phase der Krise an“, so Brzezinski weiter.