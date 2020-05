Fährstelle Johannstadt wieder in Betrieb

Mit der Betriebsaufnahme an der Fährstelle Johannstadt – Neustadt übernimmt zunächst die „Elbflorenz“ das Übersetzen der Fährgäste. Die „Johanna“, die eigentlich an dieser Fährstelle im Einsatz ist, liegt noch am Steg in Kleinzschachwitz. Nach einem Motorschaden wurde die Maschine zur Instandsetzung eingesandt. Im Instandsetzungswerk verzögert sich die Reparatur noch mangels Ersatzteilnachschub aus Italien. Sobald die „Johanna“ wieder einsatzfähig ist, wird sie die „Elbflorenz“ in Johannstadt ablösen.