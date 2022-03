Fälle von Tuberkulose in Sachsen auf niedrigem Niveau

auch bundesweit weiter zurück. Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden insgesamt 3896 Fälle gemeldet - der niedrigste Wert seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 -, und nach 4127 Erkrankungen für das Jahr zuvor.

Die Infektionskrankheit wird mittels Tröpfchen über die ausgeatmete Luft, vor allem beim Husten und Niesen Erkrankter freigesetzt und übertragen. Sie betrifft oft die Lunge, kann aber auch an anderen Organen auftreten. International ein Problem sind durch Erreger verursachte Tbc-Erkrankungen, bei denen mehrere der bewährtesten Medikamente nicht mehr wirksam sind, erklärte das Ministerium. Der Anteil multiresistenter Tuberkulosen habe sich in Deutschland weitgehend stabilisiert bei rund drei Prozent. In Sachsen seien es aktuell knapp vier Prozent - nach Schwankungen zwischen knapp einem und sieben Prozent in den vergangenen fünf Jahren. (dpa/sn)