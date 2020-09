Fällt der „Goldene Oktober“ ins Wasser?

Wenn der Frühling längst der Vergangenheit angehört und auch der Sommer langsam zu Ende geht, dann steht der Herbst vor der Tür. Die Temperaturen sinken und der niedrige Sonnenstand taucht bunte Blätter in ein strahlendes Farbenmeer. An solchen sonnigen Herbsttagen zieht es viele Menschen für den ein oder anderen Spaziergang vor die Tür. In diesem Jahr beginnt der Herbst allerdings mit Dauerregen. Fällt damit der "Goldene Oktober" ins Wasser? Jens Oehmichen sagt "Nein". Die Sachsen können also aufatmen. So schlecht stehen die Vorzeichen für den Goldenen Oktober nicht. Doch bevor es soweit ist, wird der Griff zum Regenschirm zur Pflicht.