Fahndung nach Robert K. dauert an

Dresden - Erste Fahndungserfolge deuten sich bei der Suche nach Robert K an. Der 33-jährige wird verdächtigt am Samstagmorgen in der Waldemarstraße eine 75-jährige Rentnerin erstochen zu haben. Einsatzkräfte haben den Mann am Montag in der Königsbrücker Heide gesucht. Aus einem leerstehenden Gebäude fielen mehrere Schüsse auf Einsatzfahrzeuge. Dort lokalisierten die Einsatzkräfte einen Mann, bei dem es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den 33-Jährigen handelt. Verletzt wurde bisher niemand. Der Bereich ist mittlerweile umstellt. Die Beamten bereiten aktuell einen Zugriff vor.