Fahndung: Polizei sucht Eigentümer eines Fahrrads

Die Polizei stellte im Rahmen einer Durchsuchung mehrere Fahrradrahmen, Fahrradteile und Fahrräder sicher. In diesem Zusammenhang wurde in dem Mehrfamilienhaus in Eilenburg unter anderem ein weißes Fahrrad (Hersteller und Rahmengröße unbekannt) aufgefunden. Die Sicherstellung erfolgte bereits am 02. Januar 2020. Aktuell gehen die Ermittler Hinweisen nach, die darauf deuten lassen, dass ein Leipziger über ein Onlineverkaufsportal nach seinem gestohlenen Fahrrad suche. Dieses soll dem sichergestellten Rad sehr ähnlich sehen. Die Ermittler schließen nicht aus, dass das besagte Fahrrad nicht nur in Eilenburg sondern auch im Stadtgebiet von Leipzig entwendet worden sein könnte.

Wenn Sie Hinweise zum Eigentümer oder dem Fahrrad geben können, werden Sie gebeten, sich beim Polizeirevier Eilenburg, Dr.-Külz-Ring 17, 04838 Eilenburg, Tel. (03423) 664 - 100 zu melden.