Fahrgast Fernsehen-Fans aufgepasst: Gewinnspiel zum Relaunch!

Mit dem Start des neuen Fahrgast Fernsehens in Dresden gibt es tolle Preise zu gewinnen. Die Teilnehmenden sollen Fotos einsenden, auf denen sie das neue Fahrgast Fernsehen und die Fahrzeuge der Dresdner Verkehrsbetriebe AG am besten in Szene setzen. Ein Kinderspiel für alle ÖPNV-Enthusiasten!

Die besten 10 eingesendeten Fotos kommen in die Endrunde und es kann öffentlich abgestimmt werden.

Einsendeschluss ist der 14.08.2022!