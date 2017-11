Fahrplanabweichungen bei der MRB

Leipzig – Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es vom 27. bis zum 29. November 2017 zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn.

© MRB Mitteldeutsche Regiobahn

Linie RE 3 (MRB), Hof – Chemnitz – Dresden vom 27. bis zum 29. November 2017

Bei ausgewählten Abfahrten in den Morgen- und Vormittagsstunden an oben benannten Tagen von Hof Hbf. müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten von Chemnitz Hbf. bis einschließlich Dresden Hbf. sowie an allen Zwischenhalten später gelegt werden. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan.

Informationen können Fahrgäste den Aushangtafeln an den Bahnhöfen, unter www.bahn.de/bauarbeiten, der 24h-Service Nummer: 0341 / 231 898 288 (Ortstarif) oder auf der Website: www.mitteldeutsche-regiobahn.de erhalten.