Fahrplanabweichungen bei der MRB

Chemnitz- Im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es vom 6. bis 10. März zu Fahrplanabweichungen.

Grund sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Auf den Linien RB 45, RE 6 sowie RB 110 kommt es dadurch zu Veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Zudem wird in einigen Streckenabschnitten Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Linie RB 45 (MRB), Elsterwerda – Riesa – Chemnitz in der Nacht vom 06. auf 07. März 2019

Bei Abfahrt von Elsterwerda in Richtung Chemnitz Hbf. um 22:14 Uhr müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten ab Waldheim an allen Zwischenhalten bis einschließlich Chemnitz Hbf. später gelegt werden. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan.

Linie RE 6 (MRB), Leipzig – Geithain – Chemnitz am 09. März sowie in der Nacht vom 09. auf 10. März 2019

Bei ausgewählten Abfahrten von Leipzig Hbf. in Richtung Chemnitz Hbf. sowie bei ausgewählten Abfahrten von Chemnitz Hbf. in Richtung Leipzig Hbf. muss zwischen Leipzig Hbf. und Bad Lausick Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushalte befinden sich unmittelbar an den bekannten Zughaltepunkten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich. Aufgrund des SEV müssen Abfahrts- und Ankunftszeiten früher und später gelegt werden. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan.

Linie RB 110 (MRB), Leipzig – Grimma – Döbeln am 09. März sowie in der Nacht vom 09. auf 10. März 2019

Bei ausgewählten Abfahrten von Leipzig Hbf. in Richtung Döbeln Hbf. muss zwischen Leipzig Hbf. und Borsdorf (Sachs) / Grimma oberer Bahnhof sowie bei ausgewählten Abfahrten von Döbeln Hbf. / Grimma oberer Bahnhof in Richtung Leipzig Hbf. zwischen Beucha / Borsdorf (Sachs) und Leipzig Hbf. Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushalte befinden sich unmittelbar an den bekannten Zughaltepunkten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich. Aufgrund des SEV müssen Abfahrts- und Ankunftszeiten früher und später gelegt werden. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan.

Nähere Informationen dazu finden Sie auch unter www.mitteldeutsche-regiobahn.de.