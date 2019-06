Fahrplanabweichungen im Streckennetz der MRB

Leipzig- Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es am 16. und 19. Juni 2019 zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn.

Linie RE 6 (MRB), Leipzig – Geithain – Chemnitz am 16. Juni 2019

Bei Abfahrten um 5:06 Uhr (Bus) von Leipzig Hbf. sowie von Chemnitz Hbf. (Bus) um 4:04 Uhr muss am oben benannten Tag zwischen Leipzig Hbf. und Leipzig-Liebertwolkwitz sowie zwischen Chemnitz-Küchwald und Chemnitz Hbf. Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich. Aufgrund des SEV müssen in dem betroffen Streckenabschnitt Abfahrts- und Ankunftszeit früher und später gelegt werden. Alle nicht in diesem Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach dem aktuellen Baufahrplan vom 23. Mai. bis 19. September 2019.

Linie RB 110 (MRB), Leipzig – Grimma – Döbeln am 16. und 19. Juni 2019

Bei Abfahrten am 16. Juni von Leipzig Hbf. um 5:49 Uhr (Bus) sowie von Grimma oberer Bahnhof um 4:52 (Zug) muss zwischen Leipzig Hbf. und Borsdorf (Sachs) Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushalte befinden sich an den bekannten Zughaltepunkten. Alle Zwischenhalte werden mit Bus bedient. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich. Aufgrund des SEV müssen in dem betroffen Streckenabschnitt Abfahrts- und Ankunftszeit früher und später gelegt werden. Bei Abfahrt von Leipzig Hbf. am 19. Juni 2019 um 0:40 Uhr müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten ab Leipzig Hbf. bis einschließlich Grimma oberer Bahnhof später gelegt werden. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan.

Informationen können Fahrgäste den Aushangtafeln an den Bahnhöfen, unter www.bahn.de/bauarbeiten, der 24h-Service Nummer: 0341 / 231 898 288 (Ortstarif) oder auf der Website: www.mitteldeutsche-regiobahn.de erhalten.