Fahrplanänderung bei der DB

Chemnitz – Bahnreisende aufgepasst! Am 15. und 16. Juli wird es aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn kommen

© Sachsen Fernsehen

Betroffen sind folgende Verbindungen:

Linie RB 30 (MRB) Dresden – Chemnitz – Zwickau bzw. Linie RE 3 (MRB) Dresden – Chemnitz – Hof



In den Abend- und Nachstunden muss bei Abfahrten von Dresden Hauptbahnhof und Hof Hauptbahnhof zwischen Glauchau und Zwickau (Sachsen) und zwischen Mosel und Zwickau Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden. Die Busse fahren alle Zugstationen in den betroffenen Abschnitten an.

Am Samstag, den 15. Juli, wird der RE3 aus Richtung Hof zusätzlich an den Bahnhöfen Feiliztsch und Mehltheuer halten.

Die Busse des Schienenersatzverkehrs fahren unmittelbar an den Zughaltepunkten ab. Die Mitnahme von Fahrrädern ist allerdings nicht möglich. Außerdem werden sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten verschieben.

Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge fahren wie im Regelfahrplan angegeben. Nähere Informationen zu den Zugverbindungen erhalten Bahnfahrer unter www.bahn.de/bauarbeiten, der 24h-Service Nummer 0341 / 231 898 288 oder auf der Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de.