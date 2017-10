Fahrplanänderungen bei der MRB

Chemnitz – Bei der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) gibt es in den kommenden Tagen Fahrplanabweichungen.

Linie RB 45, Chemnitz – Riesa – Elsterwerda vom 01. bis zum 03. November 2017:

Bei täglicher Abfahrt von Chemnitz Hauptbahnhof um 21.53 Uhr muss zwischen Gröditz (Riesa) und Elsterwerda Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushalte befinden sich unmittelbar an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.

Bei täglicher Abfahrt von Chemnitz Hauptbahnhof um 22.57 Uhr müssen die Abfahrts- und Ankunftszeiten bis einschließlich Riesa später gelegt werden.

Linie RB 30, Dresden – Chemnitz – Zwickau in der Nacht vom 04. auf den 05. November 2017:

Bei ausgewählten Abfahrten in den späten Abendstunden von Dresden Hauptbahnhof sowie von Zwickau (Sachs) muss zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Wüstenbrand Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet werden. Die Bushalte befinden sich unmittelbar an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen nicht möglich.