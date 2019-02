Fahrplanänderungen bei der MRB

Chemnitz- Bahnreisende müssen sich in der kommenden Wochen auf Fahrplanänderungen einstellen. Betroffen ist die Strecke zwischen Dresden und Zwickau .

In den Nachtstunden vom 26. auf den 27. Februar sowie vom 28. Februar auf den 01. März verschieben sich die Abfahrtszeiten.

Betroffen ist der RB 30, der am 26. Februar, um 22:43 Uhr, in Zwickau abfährt. Ab der Haltestelle Tharandt werden dann die Abfahrtszeiten nach hinten verschoben. Damit ändern sich ebenfalls die Zeiten des Zuges, der um 23:11 Uhr in Dresden abfährt.

Außerdem werden sich auf der Strecke, am 28. Februar, auf ausgewählten Nachtfahrten die Abfahrtszeiten verschieben. Betroffen sind alle Haltestellen ab Freital Potschappel. In der Gegenrichtung wird der RB 30 zudem nicht in Tharandt halten, die Haltestelle wird jedoch mit Bussen bedient.

Informieren Sie sich bitte rechtzeitig, ob Ihr Zug wie gewohnt fährt: www.mitteldeutsche-regiobahn.de.