Fahrplanänderungen bei der MRB

Chemnitz– Bahnreisende aufgepasst! Vom 06. auf den 10. August wird es aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn kommen.

Betroffen sind folgende Linien:

RE 3 und RB 30 (MRB), Dresden – Chemnitz – Zwickau / Hof

Vom 06. bis zum 08. August 2018 müssen abends auf verschiedenen Fahrten Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt werden. Dieser werden dann zwischen Dresden Hbf. und Klingenberg-Colmnitz / Freiberg (Sachsen) fahren. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten werden sich dadurch nach hinten verschieben. Die Mitnahme von Fahrrädern ist nur begrenzt möglich.

Der RE 3 von Hof Hbf. nach Dresden Hbf. wird 19:37 Uhr zusätzlich in Klingenberg-Colmnitz halten.

RB 30 (MRB), Dresden – Chemnitz – Zwickau

Vom 08. bis zum 10. August 2018 werden sich die Abfahrtszeiten der Züge, die von Dresden Hbf. nach Zwickau fahren, nach hinten verschieben.

Außerdem werden die Züge von Zwickau nach Dresden Hbf. in den Abendstunden nicht in Tharandt halten. Zugreisende, die nach Tharadt wollen, müssen dann in Freital-Hainsberg West in den Schienenersatzverkehr umsteigen. Dadurch ändern sich die Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge fahren wie im Regelfahrplan angegeben. Nähere Informationen zu den Zugverbindungen erhalten Bahnfahrer unter www.bahn.de/bauarbeiten, der 24h-Service Nummer 0341 / 231 898 288 oder auf der Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de.