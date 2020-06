Fahrrad-Demo auf der Hüblerstraße

„Die Stadt hat hier krampfhaft an einer Hand voll Kurzzeitparkplätzen festgehalten und dies obwohl das benachbarte Parkhaus der Schillergalerie nie ausgelastet ist. Sie hat dadurch eine absolut unübersichtliche Verkehrssituation geschaffen“, kritisiert Nils Larsen vom Vorstand des ADFC Dresden e.V. die derzeitige Lage in der Hüblerstraße. „Es ist ein absolutes Unding, dass hier der Radfahrstreifen von parkenden Autos unterbrochen wird. Viele Radfahrende sind irritiert und weichen auf den Gehweg aus, statt sich zur Fahrbahnmitte zu orientieren, auf einen Gehweg der im vorderen Bereich vor den Geschäften sehr schmal ist.“

Der ADFC untermauerte mit seiner Fahrrad-Demo in den Morgenstunden seine Forderung nach einem durchgehenden Radfahrstreifen in der Hüblerstraße zwischen Berggartenstraße und Schillerplatz. „Schon allein aus Sicherheitsgründen brauchen wir auf diesem Abschnitt einen vollständigen und vor allem von den Radfahrenden intuitiv nutzbaren Radweg“, macht Edwin Seifert, Geschäftsführer des ADFC Dresden e.V. die Position des Fahhradclubs klar. „Das Radverkehrskonzept fordert es, Studien zeigen es und selbst die Stadt hat in einer Beschlusskontrolle von Anfang Januar 2017 einen durchgehenden Radstreifen für richtig befunden und zugesagt. Bleibt also zu hoffen, dass der Baubürgermeister heute im Stadtbezirksbeirat endlich die Planung eines ordentlichen Radstreifens vorstellt und die nötigen Ummarkierungen dann auch zügig umgesetzt werden.“